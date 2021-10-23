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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ مطروح : وزير الرياضة وافق على صالة جيم بكل مركز شباب ..فيديو

صدى البلد

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الوزير أشرف صبحي، احتفلوا بعيد القوات البحرية، مشيرا الى ان مكان الاحتفال كان في قاعدة 3 يوليو.

 

وأضاف خلال برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، ويقدمه الإعلامي «هاني عبد الرحيم»،: « قاعدة 3 يوليو هي أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، وتم الاحتفال بها بعدد من الرياضات منها ركوب الدراجات والكاراتيه والجودو وغيرها من الرياضات»، لافتا ان وزير الشباب والرياضة مكث في المحافظة يوميا للعمل على حل مشكلات مراكز شباب المحافظة.

وأكد شعيب، أنه تم التحدث الي الشباب المشاركين في الاحتفالية لنعيد الي اذهانهم المعلومات التاريخية وتاريخ مصري السياسي والعسكري.


وأشار شعيب، أن وزير الشباب والرياضة صدق على إنشاء مركز للالعاب الرياضية «جيم»، داخل كل مركز شباب في مطروح .

من جانبه وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لمنظومة الرياضة، والتى بلغت ١٦ مليون جنيه لإنشاء عدد من مراكز الشباب والأندية وملاعب منها ٦ مليون بقرى حياة كريمة.


كما استعرض محافظ مطروح عدد من المطالب التي أكد وزير الشباب العمل على تلبيتها سواء تطوير أندية ودعم الأندية الكبرى بمطروح بصالات جيم.


كذلك الحاجة لتأهيل فريق الهجن بمطروح مع انشاء مضمارى العلمين والسلوم، وكذلك التنسيق لانشاء نادى للفروسية والجار التنسيق حاليا مع الجانب الإماراتى وخبرته في هذه اللعبة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح يشاركان اليوم الجمعة في المهرجان الرياضي بقاعدة ٣ يوليو البحرية في إطار الاحتفالات بعيد القوات البحرية. 

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