علي ماهر مدرب فيوتشر: الدوري صعب.. ونسعى لتحقيق مركز مميز

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، سعيه لتحقيق انطلاقة مميزة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.

وأضاف علي ماهر خلال تصريحات صحفيه : اشكر ادارة النادي على الصفقات الجديدة القوية والدعم الكبير المقدم منهم .

واكمل : المباريات في الدوري صعبة للغاية و سنركز على كل مباراه منفصله عن الاخرى وسنحاول تحقيق الثلاث نقاط في كل لقاء .

جاء ذلك خلال مؤتمر نادي فيوتشر للإعلان الصفقات الجديدة بحضور مجلس ادارة النادي الدكتور وليد دعبس و احمد شوبير والمهندس وائل طارق اسماعيل وأيمن منصور و احمد نجم ويسري المغازي، بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي والكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق ، ونجوم الفريق سعد سمير و محمود جنش و مروان محسن و محمد فاروق، والذي يقدمه أحمد حسام ميدو.