إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نصبت حاجزا عسكريا على مفترق قرية عنزة، وآخر على مفرق عجة جنوب جنين.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مفترق بلدة عجة وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى اعاقة حركة المواطنين.

جاء ذلك بعدما نظم مجلس اتحاد الطلبة، وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة، وفعاليات جنين اليوم، وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام خيمة الاعتصام المنصوبة بميدان عميد الأسرى كريم يونس، اللافتات التي دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورها والتحرك وكافة المؤسسات الحقوقية لاستعادة جثامين الشهداء.

وطالب مجلس الطلبة وحركة الشبيبة، المؤسسات الدولية وعلى رأسهم الصليب الأحمر بالعمل لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، وإنهاء ملف الاعتقال الإداري، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر "الأرقام".