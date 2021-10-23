سعد سمير: أتشرف بالانضمام لنادي فيوتشر بعد قضاء 13 عاما في الأهلي

أكد سعد سمير -خلال المؤتمر الصحفي لنادي فيوتشر- أنه يتشرف بانضمامه إلى كيان كبير هو نادي فيوتشر بعد قضاء 13 عاما ضمن صفوف النادي الأهلي.

وأوضح أنه سيعمل على نقل خبراته التي اكتسبها طوال وجوده في الأهلي ونقل ثقافة الفوز إلى باقي زملائه في الفريق من أجل تسهيل تحقيق آمال وطموحات ادارة النادي.

جاء ذلك خلال مؤتمر نادي فيوتشر للإعلان الصفقات الجديدة بحضور مجلس ادارة النادي الدكتور وليد دعبس وأحمد شوبير والمهندس وائل طارق إسماعيل وأيمن منصور وأحمد نجم ويسري المغازي

وبحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي والكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق

ونجوم الفريق سعد سمير ومحمود جنش ومروان محسن ومحمد فاروق.

وقدم المؤتمر الصحفي، الكابتن أحمد حسام ميدو.