برلماني يطالب القطاعات الإنتاجية والخدمية الاستفادة من الفرص التكنولوجية

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من الاستفادة في كافة القطاعات من الفرص التكنولوجية لحل العديد من المشاكل، موضحا أن التحول الرقمي في قطاع الصحة يشهد تطورا كبيرا الفترة الأخيرة.



وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن ازمة فيروس كورونا كانت لها جوانب تحفيزية، منوها أن هذه الجوانب تمثلت بكونها عامل محفزا للتغيير الى التحول الرقمي.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما نحتاجه هو نظام رعاية صحية يساعد على تلبية حاجات المريض وحصوله على تجربة أفضل ونتائج أفضل في نهاية المطاف.



وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نشرته الأسبوعية تحت عنوان "الصحة الرقمية: اتجاه متزايد ومستقبل واعد".

وقد سلطت النشرة الضوء على العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع الصحة الرقمية، منها ماهية الصحة الرقمية، وتأثير "كوفيد-19" على الصحة الرقمية، والاستثمارات في قطاع الصحة الرقمية، والصحة الرقمية في مصر، ومستقبل الصحة الرقمية، وأخيراً مؤتمرات وفعاليات قادمة.



وأشارت النشرة، أن تفشي جائحة "كوفيد-19" منح دول العالم حافزًا كبيرًا لتسريع تبني تقنيات الصحة الرقمية، حيث تم بالفعل توسيع نطاق التطبيب عن بُعد لتقديم الرعاية الصحية، حيث تُعدُّ إستونيا أكثر الدول ريادة في مجال الصحة الرقمية؛ حيث يقدم نظامها "الوصفات الطبية الإلكترونية" و"سجلات المرضى الإلكترونية"، وتليها كندا، ثم الدنمارك.

