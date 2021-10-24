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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان| تعرف على التزامات الباحث الطبي تجاه المبحوث بقانون التجارب السريرية.. تعديل قانوني يحظر نشر أي إعلانات خاصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية أمس السبت، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

تعرف على التزامات الباحث الطبي تجاه المبحوث بقانون التجارب السريرية

رأس مال 25 مليون جنيه.. اعرف شروط ترخيص شركات الصرافة

النائب علاء مصطفى يعلن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذي لإعداد الكوادر

وزارة النقل أحدثت طفرة.. برلماني: إنشاء موانيء جافة يجذب الاستثمارات الأجنبية

تكريم النائب أحمد فتحي خلال الاحتفالية السنوية لجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدن

أبوشقة يُكرِّم رائدة العمل النسائي بالوفد.. ونهلة الألفي عنه: يسير على نهج السيسي في تمكين المرأة

«مستقبل وطن» كفر الشيخ: حل أزمة المواصلات ببعض المراكز قريبا

تعديل قانوني.. حظر نشر أي إعلانات خاصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص 

مليون جنيه القطاع الخاص مستقبل وطن برلماني وزارة النقل الاستثمارات

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