أخبار الأهلي|بشرى سارة بشأن حالة وليد سليمان.. الفوز على الحرس الوطني بسداسية

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ32، مستفيدا من التعادل ذهابا 1-1.

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة بشأن حالة وليد سليمان

أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة وخضع لكافة الفحوصات الطبية التي أكدت سلامته تمامًا، لكنه سيخضع للملاحظة الطبية لعدة ساعات.

لاعبو الأهلي والجهاز الفني يتوجهون إلى المستشفى للاطمئنان على وليد سليمان

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب الأهلي we السلام، للاطمئنان على وليد سليمان لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة بارتجاج خفيف في المخ، غادر على أثره الشوط الثاني من مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر.

الأهلي يدك شباك الحرس الوطني بـ "سداسية" في دوري أبطال إفريقيا |صور

حسم النادي الأهلي التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الحرس الوطنية 6-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد الأهلي السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 .