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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. موعد عودة الشناوي .. الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من أبطال إفريقيا

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ32، مستفيدا من التعادل ذهابا 1-1.

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة بشأن حالة وليد سليمان

أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة وخضع لكافة الفحوصات الطبية التي أكدت سلامته تمامًا، لكنه سيخضع للملاحظة الطبية لعدة ساعات.

لاعبو الأهلي والجهاز الفني يتوجهون إلى المستشفى للاطمئنان على وليد سليمان

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  والجهاز الفني والإداري إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب الأهلي we السلام، للاطمئنان على وليد سليمان لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة بارتجاج خفيف في المخ، غادر على أثره الشوط الثاني من مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر.

الأهلي يدك شباك الحرس الوطني بـ "سداسية" في دوري أبطال إفريقيا |صور

حسم النادي الأهلي التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الحرس الوطنية 6-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد الأهلي السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 .
مران الزمالك.. برنامج تأهيلي خاص للبدلاء والمستبعدين من مواجهة توسكر الكيني
 

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.. حيث تم تقسيم الفقرة إلى عدة مراحل.

 


مران الزمالك.. راحة لخماسي الشباب بعد مشاركتهم أمام البنك الأهلي

 

حصل سيف فاروق جعفر وحمدي علاء وسيد عبد الله نيمار ويوسف أسامة نبيه والسيد عطية لاعبو فريق الشباب بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق الأول مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء وذلك بعد مشاركتهم مع فريق زمالك 2001 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ببطولة الجمهورية وانتهي بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

 

عبد الحفيظ يكشف موعد عودة الشناوي وارتداء الأهلي الزي الجديد المباراة القادمة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يرتدي القميص الجديد للفريق من المباراة القادمة أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك.. فقرة بدنية واستشفاء للاعبين في مجمع الصالات

 

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية واستشفاء داخل مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

 

الأزمة انتهت.. بتروسبورت يستضيف مواجهة الزمالك وإنبي في الدوري

 

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بالتنسيق بين طرفي المباراة استضافة نادي إنبي نظيره الزمالك على ملعبه بتروسبورت خلال الجولة الأولى من الدوري،  بعد رفض نادي بيراميدز استضافة المباراة على ملعبه.

 


كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 مع البنك الأهلي في دوري الجمهورية.. صور

 

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 2001 أمام البنك الأهلي والمقامة بين الفريقين  ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الجمهورية، للوقوف على مستوى اللاعبين المتواجدين مع الفريق الأول.

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