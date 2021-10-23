مليون دولار سنويا.. نجم الفريق يقترب من تجديد عقده مع الزمالك.. فيديو

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن إدارة نادي الزمالك استقرت على وضع مبلغ مليون دولار سنويًا لتجديد التعاقد مع طارق حامد لاعب الوسط.



وأوضح كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن إدارة الزمالك وضعت راتب سنوي يبلغ مليون دولار لتجديد التعاقد مع اللاعب.

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.. حيث تم تقسيم الفقرة إلى عدة مراحل.

وبدأت الفقرة بالجري بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها قفز حواجز وفقرة تأهيلية باستخدام بعض الأدوات التدريبية.. كما شهدت الفقرة تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى عدد من المجموعات.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بمتابعة هذه الفقرة مع فيرناندو مخطط الأحمال ومساعده أحمد عصمت.



وخاض لاعبو فريق الزمالك الذين شاركوا في مباراة توسكر الكيني أمس، تدريبات استشفائية وتأهيلية خفيفة على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

كما قام هؤلاء اللاعبون بخوض تدريبات بالكرة بالتمرير فيما بينهم في مساحة صغيرة بالملعب.

واستكمل اللاعبون الأساسيون أمام توسكر التدريبات بجمانيزيوم النادي من خلال خوض تدريبات لفك العضلات.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.