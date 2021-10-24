أسرة برنامج الحكاية تحتفل بعيد ميلاد الإعلامي عمرو أديب .. فيديو

احتفلت أسرة برنامج “ الحكاية ” الذى يقدمة الاعلامى عمرو اديب بـ عيد ميلاده اليوم ، ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وعلقت “ أسرة برنامج الحكاية تحتفل بعيد ميلاد الإعلامي عمرو أديب ”.

يذكر أن قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك ازدياا في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوفيات من أعمار مختلفة،: واضح إننا في موسم الكورونا.



وأضاف عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن وفيات كورونا في مصر تشهد ارتفاعا آخر 10 أيام، وإن كانت أقل من دول أخرى حيث سجلت روسيا 1000 وفاة في اليوم الواحد، معلقا: "معرفش سبب انخفاض الوفاة عندنا".



وتابع أن أرقام الإصابات تشهد قفزة في مصر، متابعا: "أرجوكم الأيام الجاية صعبة جدا، الناس بتموت، في ناس أعرفها أخدت الموضوع بهزار وماتت.. إحنا بنطعم عشان لما تيجي كورونا تكون بردا وسلاما".



