لا تنامي بالمكياج.. تعرفي على النصائح اللازمة المتعلقة بإزالته

ته

مع استمرار الزفاف تنشغل الفتيات إلى حد كبير بترقية خزانة ملابسهن، والاعتناء بتشكيلة مجوهراتهن، والتأكد من أنهن في أفضل حالاتهن البدنية.

في حين أن كل هذا مهم ، يجب إعطاء الأولوية للعناية بالبشرة أيضًا. يعد المكياج جزءًا جوهريًا من العناية بالبشرة ، ويمكن أن تؤدي إزالته إلى جعل بشرتك أو تكسرها.

في حين أن فن وضع الماكياج مثير ، إلا أنه يجب أيضًا تعلم إزالته بجدية.

بعد ليلة صاخبة ، من الطبيعي أن تشعر الفتيات بالكسل ، ولكن إذا ضربن السرير دون إزالة مكياجهن، فقد يؤدي ذلك إلى تكسر الجلد وتلفه. لذلك ، من الضروري مسح المواد الكيميائية والضارة من بشرتك.

يقول فومي مانابي ، مدير أول متاجر التجزئة في الخارج ، DHC ، وهي علامة تجميل يابانية: "إن الحفاظ على المكياج لمدة أطول يمكن أن يتسبب في اختراق المواد الضارة إلى الجلد".

لا يهم ما إذا كنت تستخدم مزيل مكياج عالي الجودة أو ببساطة تختار الطريقة القديمة لاستخدام الزيت للتخلص من تلك الطبقات من وجهك. إذا كنت لا تفعلين ذلك بالطريقة الصحيحة ، فستشعر وكأنك لم تفعل شيئًا على الإطلاق ، كما تضيف ، وتشاركك بعض النصائح والأمور التي يجب تجنبها فيما يتعلق بإزالة المكياج

فرك الجلد وشدّه من الأشياء التي لا بد أن تحدث أثناء إزالة مكياجك

يمكن أن تضر بشرتك بشدة ، حتى لو لم تظهر على الفور. كن بطيئًا ولطيفًا مع بشرتك لضمان إزالة كل شيء تمامًا.

تكسير المكياج بالمنظف استخدم المنظف لتكسير المكياج أولاً. استخدم منظف مكياج زيتي بحيث أثناء تدليك وجهك لمدة 10-15 ثانية ، تتم إزالة المكياج على وجهك بالكامل ، بما في ذلك أحمر الشفاه ، بشكل صحيح. لا تنسى رقبتك.

* أنهي بغسول الوجه

غسل وجهك بالماء هو الخطوة الأخيرة أثناء إزالة المكياج. إذا أمكن ، حاولي الاحتفاظ بمنشفة ساخنة على وجهك لبضع دقائق ، حيث ستفتح المسام التي تسد بسبب الأوساخ المتبقية والمكياج.



* لا تنامي بالمكياج

وتأكدي من إزالة مكياجك قبل الذهاب إلى الفراش. قد يؤدي عدم إزالته إلى جفاف الجلد وتلفه لفترة من الوقت ، وقد يكون لبعض المنتجات رد فعل سيئ على بشرتك.

* لا تعتمد على المناديل المبللة

السوق مليئة بمناديل إزالة المكياج ويشعر معظم الناس أنها تجعل العملية أسهل وأسرع. بينما يقومون بإزالة قدر من الماكياج ، لا يمكنك الاعتماد عليهم لإزالته تمامًا.

* لا تنسي ترطيب

بعض مزيلات المكياج تميل إلى تجريد بشرتك من زيوتها الطبيعية وتجعلها جافة. بمجرد الانتهاء من ذلك ، ضعي كمية كبيرة من بلسم الشفاه على شفتيك ، واستخدمي كريمًا مرطبًا للعين وتأكدي من ترطيب باقي الوجه.