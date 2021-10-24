ضمن المبادرة الرئاسية.. صدى البلد ينشر أماكن الكشف لعلاج أمراض كبار السن بالمنيا

ينشر " صدى البلد" أماكن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن بمحافظة المنيا والتي أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة بدء فاعليتها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء اسامه القاضى محافظ المنيا والتى تستهدف كبار السن بدءا من 65 عاما من خلال زيارات دورية بواقع زيارتين سنويا ً لتقديم خدمات صحية ونفسية وكشف مبكر عن الأمراض فى تلك الفئة العمرية.

حيث يتم فحص طبى إكلينيكى وقياس حدة النظر وفحص للأسنان وفحوصات طبية تشمل (قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم وفحص سكر عشوائي وقياس نسبة الدهون والكوليسترول فى الدم ووظائف كلي ورسم قلب وأشعة موجات صوتية على البطن) بالإضافة إلى التقييم التغذوى والنفسى والمشورة النفسية والتثقيف الصحي.



وحددت مديرية الصحة بالمنيا 9 عيادات ثابتة كمرحلة أولى هي :

1- المركز الطبى الشرقى بالمنيا

2- رعاية طفل ثان بالمنيا

3- الوحدة الصحية بدمشير مركز المنيا

4- وحدة صفط الشرقية بمركز المنيا

5- الوحدة الصحية بطوة مركز المنيا

6- المركز الطبى بسمالوط

7- المركز الطبى ببنى مزار

8- المركز الطبى بمطاي

9- الوحدة الصحية بقلوصنا بسمالوط.



كما تم توفير القوي والكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة والتشديد علي الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبيه.