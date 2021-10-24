الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد ستة قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جاءت كالتالى:



- قرار رقم 2439 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بجوار نزل الشباب بمدينة مطروح-محافظة مطروح،بالمجان،المقام عليها قسم شرطة مطروح.



-قرار رقم 2440 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الخدمات العامة، مدينة شرم الشيخ،محافظة جنوب سيناء ،بالمجان،لإقامة مقر لقطاع مصلحة الأمن العام عليها.



- قرار رقم 2441 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية أبو زعبل- مركز ومدينة الخانكة- محافظة القليوبية، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.



- قرار رقم 2442 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة خلف المحكمة الجديدة- مركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية،بالمجان،لإقامة مبنى لخدمة المستثمرين والجمهور عليها.



- قرار رقم 2443 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية نجع السطح- زمام باجا- مركز سوهاج-لا محافظة سوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية حكومية عليها.



- قرار رقم 2444 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة ناحية ترعة الخشاب الملغاة، بناحية الفهميين التابعة للوحدة المحلية بالأقواز،مركز الصف – محافظة الجيزة،لإقامة إدارة تموين ومكتب تموين عليها.