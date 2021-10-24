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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات .. الحكومة الليبية تعلن خطة لجمع السلاح قبل الانتخابات.. ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية استدامة الرياض

أرشيفية
أرشيفية

19 ديسمبر المقبل النطق بالحكم على القائم بأعمال مرشد الإخوان
قتيل و7 جرحى في إطلاق نار في حفل بولاية جورجيا الأمريكية
بعد اجتماع رباعي.. حمدوك يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي
الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية
 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.

وفي صحيفة “البيان” حددت محكمة الجنايات في مصر، جلسة 19 ديسمبر المقبل للحكم على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع حماس».

وكانت محكمة النقض قضت في يوليو الماضي برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية «التخابر مع حماس». وأيدت النقض الأحكام وقررت انقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.

وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد عاقبت المتهمين في سبتمبر 2019 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد.

وفي الرياض، أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض ، استراتيجية استدامة الرياض.

وقال محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي بدأ أعماله اليوم في الرياض وبثتها وكالة الأنباء السعودية واس.. إن استراتيجية الرياض للاستدامة تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن إستراتيجية الرياض للاستدامة التي أطلقت اليوم من قبل سمو ولي العهد تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، وهي الطاقة والتغيّر المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية. كما وتستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودي "92 مليار دولار أمريكي" في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

وفي صحيفة “الإمارات اليوم”، قتل شخص وأصيب 7 آخرون بإطلاق نار في حفل قرب جامعة "فورت فالي ستيت" في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال مكتب التحقيقات بولاية جورجيا أن القتيل هو تايلر فرينش، ويبلغ من العمر 27 عاما، من سكان بايرون. ولم يكن طالبا في الجامعة، وأن جميع المصابين السبعة في حالة مستقرة.

وذكر المتحدث باسم الجامعة ميشيل كلارك مكري أن "شرطة الحرم الجامعي تلقت تقارير تفيد بوقوع إطلاق وأن طلاب الجامعة الذين حضروا الحفل خارج الحرم الجامعي أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على حياتهم".

وأغلقت إدارة الجامعة الحرم الجامعي مؤقتا بعد إطلاق النار، وأعادت فتحه بعد أن قررت شرطة الحرم الجامعي أنه "لا تهديد على الطلاب".

وفي صحيفة “الاتحاد”، بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ومبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الأزمة السياسية في السودان، وذلك بعد لقاء رباعي جمع فيلتمان مع قادة السودان.

وذكرت وكالة السودان للانباء أن اللقاء ناقش الأوضاع السياسية بالبلاد، وأهمية المحافظة على عملية الانتقال المدني الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني ممثليه بنهاية الفترة الانتقالية.

كما استعرض اللقاء "الأزمة السياسية الحالية بالبلاد وسبل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية جوبا لسلام السودان وبالشراكة الحالية".

جاء ذلك بعد اجتماع رباعي عقد في نفس اليوم وشارك فيه إلى جانب حمدوك وفيلتمان، كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.

وصباح السبت عقد فيلتمان أيضا اجتماعا مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

وفيما يخص ملف شبه الجزيرة الكورية، حضت الولايات المتحدة، كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية التي "تأتي بنتائج عكسية"، آملة في استجابة بيونج يانج لدعوة واشنطن إلى الحوار. 

يأتي ذلك عقب إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت الثلاثاء بنجاح صاروخا بالستيا "من طراز جديد" من غواصة، ما استدعى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.

والتقى المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم، نظيره الجنوبي نوه كيو-دوك بعد اجتماع مع نظيرهما الياباني في واشنطن. 

ووصف المبعوث عملية الإطلاق الصاروخية التي تمت الثلاثاء بأنها "استفزاز"، حاضا بيونج يانج على إنهاء تجاربها الصاروخية "المثيرة للقلق والتي تأتي بنتائج عكسية".

وقال سونج كيم لصحافيين في سيول "نأمل بأن تستجيب جمهورية كوريا (الديموقراطية) الشعبية بشكل إيجابي لجهودنا".
وعملية الإطلاق الصاروخية الثلاثاء هي أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات الجديدة.

وفي صحيفة “الخليج”، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته عازمة على التغيير وراغبة في وضع السلاح فقط في أيدي مختصين بالدفاع عن ليبيا وأراضيها وحدودها، وذلك استعداداً للانتخابات المرتقبة، وفي وقت أعلنت فيه وسائل إعلام أن قوة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على قيادي من تنظيم «داعش» كان يقاتل في سوريا.

وقال الدبيبة، خلال حفل إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، أمس السبت: «عازمون على التغيير، لكن لا نريد رمي السلاح، وإنما نريد أن نضعه في أيدي مختصين بالدفاع عن ليبيا وأراضها وحدودها، وليس لقتال بعضنا. بعد اليوم سنحرم قتال ليبي لمواطن ليبي آخر. واجبنا الأخلاقي والوطني الاهتمام بملف الاندماج وتوفير كافة الظروف لإنجاحه وفق معايير فنية وإدارية سليمة»، وأكد أن العمل يجري بإشراف وزارة العمل والتأهيل، من أجل وضع خطة زمنية لرفع قدرات كافة العناصر الراغبة في الاندماج من الشباب الليبي.

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.

 

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