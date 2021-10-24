عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش: الالتفاف خلف قيم الأمم المتحدة وسيلة ناجعة لعالم يتمتع بالسلام والتنمية

صدى البلد

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الالتفاف خلف قيم الأمم المتحدة وسيلة ناجعة لعالم يتمتع بالسلام والتنمية.
جاء ذلك في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي حيز التنفيذ، والذي يوافق 24 أكتوبر، حيث تؤكد المنظمة كل عام على المقاصد والمبادئ التي استرشدت بها على مدار الأعوام الـ 76 الماضية.
وقال أنطونيو جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: "تعكس الموسيقى التنوع العميق والمساهمات الفريدة للثقافات حول العالم، في نفس الوقت، إنها عالمية، لغة تجسر كل الانقسامات".

وأضاف: "بينما يبدأ العالم بالتعافي تدريجياً من جائحة كوفيد -19، يمثل حفل عام 2021 دعوة لتعزيز التعاون الدولي لصالح كل من الدول والشعوب، من أجل مستقبل أكثر سلاما وازدهارا للجميع، دعونا نلتزم، مرة أخرى، بميثاق الأمم المتحدة والقيم التي جعلته ينبض بالحياة خلال الأعوام الـ76 عاما الماضية، وهي السلام والكرامة والازدهار للجميع".
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن جائحة كوفيد-19 والنزاعات والجوع والفقر والطوارئ المناخية تذكرنا بأن عالمنا أبعد ما يكون عن الكمال، وتوضح أيضا أن التضامن هو السبيل الوحيد للمضي قدما .. مؤكدا ضرورة التجمع لمواجهة التحديات الكبرى والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أيضا أهمية تأمين ودعم حقوق وكرامة جميع الناس"، ولا سيما الأشد فقرا وحرمانا، والفتيات والنساء، والأطفال والشباب؛ وبناء حوكمة عالمية أكثر شمولية وترابطا وفعالية، على النحو المفصل في تقريره الأخير، (خطتنا المشتركة).
واختتم الأمين العام حديثه قائلاً: "إن قيم السلام والتنمية وحقوق الإنسان والفرص للجميع، والتي عملت على مدار الأعوام الـ 76 الماضية على دعم ميثاق الأمم المتحدة، ليس لها تاريخ تنتهي فيه صلاحيتها".

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

محتجون يطالبون بحل الحكومة في السودان.. والشرطة تطلق الغاز

وزير الري: نتنبأ بالأمطار مرتين أسبوعيا لأكثر من 8 دول شقيقة أفريقية وعربية

الصدر يحذر من تدخل أي دولة في نتائج الانتخابات بالعراق

العاصفة قادمة.. موسيماني يثير الجدل برسالة غامضة على تويتر

سيول وأمطار .. ماذا يخبئ شتاء 2022 للمصريين.. اعرف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

استخدم السخان الكهربائي وقلل فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة

هل ترك الحذاء مقلوبا حرام ويمنع دخول الملائكة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز لي قطع علاقتي بمن ظلمني من أقاربي وأدعو عليه؟.. الإفتاء ترد

أخبار العالم.. الكشف عن أخطر متحور لـ كورونا..بريطانيا تحقق في الإساءة لـ السعودية بمباراة نيوكاسل

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 24- 10- 2021

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

موحد القطرين.. شاهد رقصة عريس مع والدته وحماته بدلًا من العروس|فيديو

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

فيديو

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ