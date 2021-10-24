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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نصائح هامة للحفاظ على صحة قلبك.. فيديو

دكتور عمرو الحديدى
دكتور عمرو الحديدى

قال دكتور عمرو الحديدى، أستاذ القلب والحالات الحرجة، إن الألم فى منتصف الصدر الذى يسمع في الكتف الشمال مع المجهود يكون من العلامات المهمة لعمل رسم قلب للتعرف إن كان هناك مشكلة ما فى القلب.

وأضاف  «الحديدى»، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن التنفس بشكل غير منتظم أو تغير عن وضعة الطبيعى فى ضربات القلب الغير منتظمة مثلاً لابد من زيارة طبيب القلب.

وأشار  أستاذ القلب والحالات الحرجة،إلى الكشف الدورى لرسم القلب وتحاليل الدم بداياً من سن الأربعين لابد منه،  وخاصة لأصحاب السمنة والسكر أو الضغط والمدخنين.

وتابع  أستاذ القلب والحالات الحرجة، أن الكشف الدورى الروتيني يكون كل سنة مرة، لكن عند وجود عوامل  تسبب مشاكل فى الشرايين أو عضلة القلب لابد من عمل كشف منتظم كل 6 شهور على الأقل.

وأكد  أستاذ القلب والحالات الحرجة، أن الصمامات موجودة فى تجويف القلب وهي من تسمح بمرور الدم في إتجاه معين، ويمنع الدم أن يسير في الاتجاه المعاكس.

إكسترا نيوز عمرو الحديدى أستاذ القلب رسم القلب تحاليل الدم الصمامات تجويف القلب طبيب القلب

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