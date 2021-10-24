صور.. افتتاح أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة عالمية واسعة

أقامت وزارة الموارد المائية والرى، افتتاح أسبوع القاهرة للمياه الرابع فى احدى الفنادق الكبرى، حضر الافتتاح العديد من الوزراء منهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين وخبراء المياه فى مصر والعالم.

وقد أقيم معرض لأحدث التقنيات المستخدمة فى الرى والزراعة من الشركات المختلفة على هامش أسبوع القاهرة للمياه .

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قد أعلن بدء فعاليات الأسبوع بإعطائه إشارة البدء لفعاليات سباق كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية ، والتي بدأت ظهر الجمعة بنادي يخت القاهرة بمشاركة ٥٦ قاربا ممثلة لنوادي اليخوت والأنشطة البحرية.



وانعقد هذا السباق إحياء لذكرى الشهيد طيار زكريا كمال قائد سرب السوخوي صاحب الطلعة الجوية الأولى لسلاح الطيران المصري في حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣ وبطل الجمهورية في سباق القوارب الشراعية طراز "Finn" الأوليمبي.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن هذا السباق يعد رسالة توعية للشباب والأطفال بأهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث ، وايمانا بدور الشباب والأطفال فى خدمة قضايا المياه.

من الجدير بالذكر أن فعاليات كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية فى عامه الثالث يمثل إحدى فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والذي تنطلق فعالياته يوم الاحد بكلمة افتتاحية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكلمة للسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الجلسة العامة رفيعة المستوى.



وصرح الدكتور عبد العاطى أن اسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه ، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة ، وان هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام ، حيث أصبح محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً ، كما اصبح الإسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى ، حيث يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه.

ويعقد الاسبوع هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية .. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.



ويشتمل الاسبوع على (٥) محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية ، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه ، والمياه والمجتمع ، والمياه والتغيرات العالمية ، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

وسيشهد الإسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، حيث سيشهد الاسبوع حضور ١٠٠٠ مشارك فعلي ، و ٨٠٠ مشارك افتراضي عن بعد ، وحضور (٢٠) وفدا وزاريا ومشاركة (٤٤) وفدا وزاريا بشكل افتراضي ، وسيتم عقد (٨) أحداث جانبية وورش عمل ، و (٧) إجتماعات رفيعة المستوي ، وعدد (٧٠) جلسه فنية / خاصة ، وستشارك (٥٠) منظمة دوليه وإقليمية و (٣٠٠) متحدث دولي ومحلي في فعاليات الاسبوع.