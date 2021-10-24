بث مباشر .. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خبرة إخبارية متميزة نقدم لكم البث المباشر لـ انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تعليقا على مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن إثيوبيا مرحب بها للمشاركة في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه .



وأضاف محمد عبد العاطي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" وجهنا الدعوة لاثيوبيا أكثر من مرة ولم يردوا على الدعوة ولم يعتذروا عن المشاركة ".

وتابع محمد عبد العاطي :" نحن منفتحون على الجميع ونشارك الخبرات مع العديد من دول العالم في ملف المياه ".