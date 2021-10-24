عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر .. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي

فعاليات أسبوع القاهرة
فعاليات " أسبوع القاهرة للمياه "

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خبرة إخبارية متميزة نقدم لكم البث المباشر لـ  انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي . 

 

وقال  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تعليقا على مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن إثيوبيا مرحب بها للمشاركة في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه .


وأضاف محمد عبد العاطي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   وجهنا  الدعوة  لاثيوبيا أكثر من مرة ولم يردوا على الدعوة ولم يعتذروا عن المشاركة ".

 

وتابع محمد عبد العاطي :" نحن منفتحون على الجميع ونشارك الخبرات مع العديد من دول العالم في ملف المياه ".

السيسي توك شو القاهرة للمياه أسبوع القاهرة للمياه

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تكشف تجهيزات تطبيق برنامج التنمية بأسيوط والمنيا

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

محتجون يطالبون بحل الحكومة في السودان.. والشرطة تطلق الغاز

وزير الري: نتنبأ بالأمطار مرتين أسبوعيا لأكثر من 8 دول شقيقة أفريقية وعربية

الصدر يحذر من تدخل أي دولة في نتائج الانتخابات بالعراق

العاصفة قادمة.. موسيماني يثير الجدل برسالة غامضة على تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

القضاء الإدارى يقبل طعن مرتضى منصور بحل مجلس الزمالك ورجوعه للنادي

هل ترك الحذاء مقلوبا حرام ويمنع دخول الملائكة؟.. الإفتاء تجيب

استخدم السخان الكهربائي وقلل فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة

هل يجوز لي قطع علاقتي بمن ظلمني من أقاربي وأدعو عليه؟.. الإفتاء ترد

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أخبار العالم.. الكشف عن أخطر متحور لـ كورونا..بريطانيا تحقق في الإساءة لـ السعودية بمباراة نيوكاسل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 24- 10- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

موحد القطرين.. شاهد رقصة عريس مع والدته وحماته بدلًا من العروس|فيديو

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

فيديو

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ