وزير الرى: يجب إيجاد منصة مشتركة لتبادل الرؤى حول التحديات المائية العالمية

أعرب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، عن سعادته البالغة بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى عامه الرابع على التوالى تحت عنوان" المياه والسكان والتغيرات العالمية بين التحديات والفرص".

وأضاف وزير الرى، خلال كلمة فى مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، اننا سنتبادل خلال المؤتمر الرؤى حيال التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع وكذلك قدرتنا على ادارة مواردنا المائية من خلال الأساليب المتقدمة التكنولوجيا فى مجال المياه ويتطلب ذلك إيجاد منصة للتعاون والمشاركة في مناقشات موضوعية لإيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق لكافة المشكلات التى تواجه العالم اليوم.