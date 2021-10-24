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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الري للدول المشاركة في " أسبوع القاهرة للمياه": دعونا نحول التحديات لفرص | شاهد

وزير الري
وزير الري

أكد وزير الري  الدكتور محمد عبد العاطي ، على مجهودات الدولة المصرية في متابعة أية تغيرات طارئة تحدث للمنشأت المائية ، وذلك من خلال اعتمادها على الصور الردارية لاتخاذ كافة القرارات التصحيحية خلال تطويرها .

وأوضح وزير الري ، خلال كلمته بفعاليات " أسبوع القاهرة للمياه ، أن هناك تعاونا مثمرا بين مصر ودول أفريقيا في تبادل الخبرات التكنولوجيا في مجال الماء ، بالإضافة لإتاحتها الفرص للتدريبات المشتركة مع دول افريقيا .

وفي ختام كلمته ، قال وزير الري : " دعونا نعمل جاهدين لتحويل التحديات التي تواجه افريقيا لفرص .. ونعطي الأولوية في التنسيق مع الدول الافريقية " .

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن اسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه ، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة ، وان هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام ، حيث أصبح محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً ، كما اصبح الإسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى ، حيث يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه. 
ويعقد الاسبوع هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية .. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ. 


ويشتمل الاسبوع على (٥) محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية ، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه ، والمياه والمجتمع ، والمياه والتغيرات العالمية ، والابتكارات وعلوم البيانات المائية. 
وسيشهد الإسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، حيث سيشهد الاسبوع حضور ١٠٠٠ مشارك فعلي ، و ٨٠٠ مشارك افتراضي عن بعد ، وحضور  (٢٠) وفدا وزاريا ومشاركة (٤٤) وفدا وزاريا بشكل افتراضي ، وسيتم عقد (٨) أحداث جانبية وورش عمل ، و (٧) إجتماعات رفيعة المستوي ، وعدد (٧٠) جلسه فنية / خاصة ، وستشارك (٥٠) منظمة دوليه وإقليمية و (٣٠٠) متحدث دولي ومحلي في فعاليات الاسبوع.
 

وزير الري أسبوع القاهرة للمياه توك شو الدكتور محمد عبد العاطى دول أفريقيا

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