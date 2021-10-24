رئيس جمهورية المجر: لدينا التكنولوجيا الكافية التي تحمينا من مخاطر الفيضان

قال رئيس جمهورية المجر يانوش آدار، إننا نمتلك التكنولوجيا والمعرفة التي ستسمح لنا بحماية أنفسنا من مخاطر الفيضان، وهناك أماكن فى العالم تعانى من الجفاف بشكل غير مسبوق منذ عقود، معقبا: "لدينا أنظمة للتعامل مع الجفاف وأنظمة تسمح لنا باستخدام اساليب للرى حديثة، واستخدام خمس أو سدس المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، ولدينا الكثير من الطرق الجديدة للرى".

وأضاف رئيس جمهورية المجر يانوش آدار ، خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021، أنه يوجد بجميع الدول فى العالم 80% من مياه الصرف في أماكن تؤدى إلى اثارا بيئية ضارة، وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير على الأنشطة الزراعية الصناعية، كما أن لدينا التكنولوجيا التي تسمح لنا معالجة مياه الصرف، والتكنولوجيا التي تساعد في معالجة المخلفات الخاصة بصرف المياه بشكل أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن لدينا تكنولوجيا تساهم في تحويل المخلفات الصناعية إلى شيء يمكن إعادة تدويره، ويتم استخدام للإراضي الصناعية بعد ذلك.