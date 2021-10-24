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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة دعم من موسيماني لـ وليد سليمان عقب إصابته

صدى البلد

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رسالة دعم للكابتن وليد سليمان نجم الفريق عقب إصابته في مباراة النادي الأهلى والحرس الوطني بطل النيجر ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمس السبت.

 

ونشر موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة لـ وليد سليمان، وعلق عليها قائلا: أتمني لك الشفاء العاجل.

 

وغادر وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستشفى صباح اليوم، وذلك بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني.

 

وأوضح أبو عبلة ، أن حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح اليوم ، بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها أمس، على أن يخضع لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

 

وتعرض وليد سليمان ، للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء أمس السبت، على ملعب الأهلي we السلام وانتهى بفوز الأهلي 6ـ1 ليتأهل لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل 1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

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