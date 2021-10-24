عصام الشوالي معلقاً على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

يستضيف عصر اليوم الأحد، فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسيقام اللقاء على ملعب كامب نو معقل برشلونة، في الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يعلق على كلاسيكو الأرض عصر اليوم الأحد المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - إيدير ميلتاو - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو جوس - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويدخل برشلونة اللقاء بحثا عن الفوز من أجل فك عقدة ملعبه، بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 لقاءات بالكلاسيكو على كامب نو، وأيضا من أجل تخطي ريال مدريد في جدول الترتيب.

كما يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز أيضا واستعادة صدارة الدوري، بالإضافة إلى توسيع الفارق بينه وبين الغريم الكتالوني.

والتقى الفريقان مرتين بالدوري في الموسم الماضي، فاز ريال مدريد في لقاء الدور الأول 3-1، وعاد ليكرر فوزه بلقاء الدور الثاني 2-1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يأتى برشلونة في المركز السابع برصيد 15، وكل منهما لعب 8 لقاءات فقط.