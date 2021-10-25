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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب التجمع: عدد نوابنا داخل مجلس النواب لا يسمح بأن يكون لدينا أجندة تشريعية

سيد عبد العال ،
سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن عدد نوابنا داخل مجلس النواب لا يسمح بأن يكون لدينا أجندة تشريعية وأن نجمع توقيعات من النواب ونحصل على موافقة من هيئة المكتب ، ولكننا نعمل من خلال أجندة الحكومة وأجندة حزب مستقبل وطن ، من خلال تقديمهم للقوانين وتفاعلنا معها.

وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لسنا خصوم مع الحكومة أو حزب مستقبل وطن ، لأنه لو تم تقديم مشروع قانون نرى انه يستحق التأييد سنؤيده ونناقش قبل أن يدخل إلى مجلس النواب.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع قبل الماضى ، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

مجلس النواب أجندة تشريعية الحكومة حزب مستقبل وطن رئيس مجلس النواب

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