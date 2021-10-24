بـ إطلالة جديدة.. عبير صبري تتألق في أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة عبير صبرى، عدة صور جديدة لها على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات “قمر - مشاء الله - الجميلة”.

يذكر أن شاركت الفنانة عبير صبري في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.