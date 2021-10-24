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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة برشلونة وريال مدريد

برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة ضد ريال مدريد

سيطر التعادل السلبي ، على أول ربع ساعة، من مباراة برشلونة وريال مدريد التي تجمعهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

استحوذ ريال مدريد على الكرة بنسبة استحواذ بلغت نحو 51%، لكن لم يسدد الفريقين، أي تصويبة على المرمى حتى الآن.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا - بيكيه - جارسيا - ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي.

الهجوم: ديست - فاتي - ديباي.

بينما بدأ ريال مدريد اللقاء بالتكشيل الأتي:

تيبو كورتوا - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

برشلونة  ضد ريال مدريد:

ويتسلح فريق برشلونة بقيادة مديره الفني رونالد كومان، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على ريال مدريد، في مواجهة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وخاض برشلونة 8 مباريات، في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر في مناسبة وحيدة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال مدريد، في خطف الثلاث نقاط من برشلونة، لمواصلة مطاردة ريال سوسيداد على الصدارة.

ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة،  نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز السابع بـ 15 نقطة.

وستكون المواجهة بينهما هي مباراة القمة (الكلاسيكو) الأولى بين الفريقين، منذ سنوات طويلة التي لا تشهد حضور أي من النجمين الكبيرين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وترك كل من رونالدو وميسي بصمات رائعة وكبيرة في تاريخ مباريات الكلاسيكو على مدار السنوات الماضية، عندما كان رونالدو نجما للريال وميسي نجما لبرشلونة.

ويغيب الثنائي الآن عن مباراة الكلاسيكو بعدما رحل كل منهما عن فريقه، ورغم هذا، يفكر كل منهما في مباراة قمة أخرى في نفس توقيت الكلاسيكو الغد، حيث يخوض كل منهما مع فريقه الجديد اليوم مباراة قوية، لا تقل أهمية بالنسبة للفريق عن مباراة الكلاسيكو، بالنسبة للريال وبرشلونة.

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