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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القباج: 12 متعاطيا للمخدرات من 900 سائق حافلات مدرسية وإحالتهم للنيابة

صدى البلد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 900 سائق خلال أول أسبوعين من العام الدراسي الجاري 2021 / 2022 بمحافظات "القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة ومطروح وسوهاج"، وتبين تعاطى 12 سائقا، للمواد المخدرة "حشيش ،ترمادول "، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت "القباج"، استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬
 

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه تم تنفيذ  35 حملات مفاجئة   للكشف على سائقي الحافلات المدرسية  حيث يتم   تنفيذ الحملات  بشكل مفاجئ  طوال فتره  الفصل الدراسى وتستهدف  الكشف على سائقى الحافلات  المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة  ،كما يتم ايضا  التوسع في الحملات  لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية  مع  تكثيف  حملات الكشف  عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة ،خاصة المحافظات  التى  يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم  إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

وأشار  "عثمان "  الى أن  الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 "  يواصل تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات  المدارس، وسيتم  نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت  تعاطيه للمواد المخدرة  سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

ومن أبرز  العلامات التى قد تدل على تعاطى السائق للمواد المخدرة  ،احمرار العين ، وجود هلات سوداء تحت العين وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة  أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات
يأتي ذلك في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات  مجلس الوزراء ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة‪ خاصة مع تزامن إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات والمقرر تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل

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القباج: 12 متعاطيا للمخدرات من 900 سائق حافلات مدرسية وإحالتهم للنيابة

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