برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على كل قطرة ماء

ثمنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى دورته الرابعة 2021، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، ووزراء المياه على مستوى العالم.

وأضافت سليم، خلال بيان لها اليوم، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على كل قطرة ماء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه وتحقيق استغلالها بالشكل الأمثل بما يلبى كل الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مصر لم يعد لديها أي رفاهية لتأجيل العمل جديًا على ترشيد استهلاك المياه، في ظل توقعات بحدوث عجز في الموارد المائية سواء بسبب أزمة سد النهضة أو نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان.