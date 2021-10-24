ليفربول ضد مان يونايتد.. صلاح يقود هجوم الريدز ورونالدو أساسيا

أعلن مدربو ليفربول ومانشستر يونايتد تشكيل الفريقين، في المباراة التي تجمعهما اليوم، الأحد، حيث يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه الريدز، أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرستون

خط الوسط: ملنر، هندرسون، كيتا

خط الهجوم: ماني، جوتا، صلاح

بينما جاء تشكيل اليونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، ليندلوف، شاو

خط الوسط: ماكتومناي، فريد، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد، رونالدو، جرينوود

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً.

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لاقتناص الثلاث نقاط من مانشستر يونايتد لمواصلة مطاردة تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعاملي الأرض والجمهور، لاستعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي، على حساب ليفربول.

وفي ظل الصراع القائم بين المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، فإن الجماهير تتوقع أن ترى مردود ذلك في الملعب بين الثنائي .