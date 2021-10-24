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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تتعاقد على فيلم جديد

نسرين طافش
نسرين طافش

أعلن المنتج إسحق إبراهيم عن تعاقده مع الفنانة نسرين طافش على بطولة فيلم جديد ، وذلك عقب تعاونهما سويا من خلال فيلم "في القلب" الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين منهم ، خالد سليم ، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا اسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر ، والفيلم من اخراج مرقس عادل .


وأضاف في تصريحات صحفية أنه يتبقى من تصوير فيلم "في القلب" يومان فقط ، وبعدها سوف تبدأ مرحلة المونتاج تمهيداً لعرضه في الفترة المقبلة . 


وكان الدكتور إسحق إبراهيم منتج فيلم "بنات رزق" قد اعلن مؤخراً عن انضمام الفنانة مي عمر لفريق الفيلم ، لتكون النجمة الثانية التي تنضم للعمل بعد ان سبق وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة شيرين رضا ، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن باقي بطلات الفيلم في وقت لاحق ، حيث من المقرر أن تجسد بطولته أربع نجمات. 

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وقال إسحق إبراهيم ، إنه سوف يتم الإعلان عن نجمات ونجوم العمل خلال الفترة القليلة المقبلة ، بعد أن نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أفيش تشويقي للفيلم تظهر خلاله النجمتين مي عمر وشيرين رضا بوجههما بينما تظهر نجمتين من ظهورهن، بعد أن سبق ونشر افيش تشويقي أخر تظهر فيه النجمات الأربعة بظهورهن.

شيرين رضا سوسن بدر الفنانة مى عمر نسرين طافش منة فضالي

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