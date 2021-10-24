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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة للحكم

اموال
اموال

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة 4 متهمين فى قضية رشوة جهاز شئون البيئة لجلسة 28 ديسمبر المقبل للحكم .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة “ر. خ” ، 37 سنة ، مدير إدارة المشاريع الصناعية والتعدين والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، بصفتها موظفة عامة طلبت هدية وأخذتها لنفسها لأداء إحدى مهامها من المتهم الثالث كعضو مجلس إدارة لشركة حديد وأسمنت بوساطة المتهم الرابع كمستشار داخلي مجاني مقابل الموافقة على الدراسة البينية المقدمة من إحدى شركات الحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة بصفتها سابقة البيان طلبت وأخذت لنفسها هدية لأداء عمل وظيفتها بطلب وأخذ 40 ألف جنيه من المتهم الرابع رشوة مقابل موافقتها على دراسات داخلية عن المشاريع الصناعية من إعداد المتهم الرابع واستكمال إجراءات الموافقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث “م.أ.” 53 ، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الحديد والأسمنت ، عرض رشوة لموظف عمومي لأداء إحدى واجباته بتقديم مبلغ الرشوة الذي كان موضوع التهمتين السابقتين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع “ر. م.” ، 39 عامًا ، مستشار داخلي مجاني ، عرض رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته من خلال تقديم مبلغ الرشوة وكذلك التوسط في طلب و أخذ المال من قبل موظف عمومي كمسألة رشوة موضوع التهمتين السابقتين.

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