القاضية .. فاسكيز يسجل هدف ريال مدريد الثاني في شباك برشلونة

أحرز لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد الثاني، في شباك برشلونة، في المباراة التي تجمعهما عل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء الهدف في الدقيقة 92، من تسديدة أسينسيو ارتدت لـ فاسكيز الذي سددها في الشباك.

أول فرص المباراة كانت لـ ريال مدريد في الدقيقة 21 عن طريق فينسيوس جونيور حيث تلاعب البرازيلي لكنه سقط في منطقة الجزاء، دون أي تدخل من أحد.

في الدقيقة 24، انفرد فينيسيوس جونيور بمرمى برشلونة أيضا، وراوغ الحارس تير شتيجن ، وسددها خارج المرمى، لكن حكم المباراة، احتسبها تسلل في النهاية.

بعدها بدقيقة فقط، أهدر سيرجينو ديست هدفا محققا لـ برشلونة، حيث جاءت له الكرة أمام المرمى دون رقابة من أحد، لكنها سددها فوق مرمى كورتوا بشكل غريب.

جاء هدف ريال مدريد الأول، من تسديدة صاروخية لـ ألابا في الدقيقة 32، من المباراة، من الجانب الأيسر.

برشلونة كان قريبا من إدارك التعادل سريعا، في الدقيقة 35، من كرة رأسية، لكنها مرت بجانب القائم.

كاد ريال مدريد أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ، من كرة عرضية من الجانب الأيسر من كريم بنزيما، سددها توني كروس، في الدقيقة 38، لكنها اصطدمت بدفاع برشلونة، وتحولت إلى ركلة ركنية.

ودفع رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلون بـ فيليبي كوتينيو في بداية الشوط الثاني، بديلا لـ أوسكار مينجويزا.

وبدأ برشلونة الشوط الثاني ضاغطا، وهدد مرمى ريال مدريد، مرتين، في أول 4 دقائق، عن طريق كوتينيو وفاتي.

توغل ميندي في الدقيقة 55، من الجانب الأيسر، وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن، تصدى لها بسهولة.

حرم فينسيوس من قتل المباراة لصالح ريال مدريد، بعدما انفرد بمرمى برشلونة، في الدقيقة 60 لكن ديست مدافع برشلونة، لحق به، وتمكن من إبعاد الكرة.

واصل ريال مدريد إهدار الفرص، حيث فشل كريم بنزيما استغلال كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر، لتمر الكرة بسلام على مرمى البلوجرانا.

سدد سيرجينو ديست مدافع برشلونة، كرة قوية على مرمى ريال مدريد، بعدها بثوانٍ قليلة، لكنها مرت فوق مرمى ريال مدريد.

ودخل سيرجيو أجويرو بديلا لـ فاتي في الدقيقة 74، في محاولة من رونالد كومان لتعزيز خط الهجوم.

شهدت الدقيقة 85، هجمة خطيرة، من جانب برشلونة، عن طريق ممفيس ديباي، الذي أرسل كرة عرضية لـ أجويرو، من الجانب الأيمن، لكن المهاجم الأرجنتيني وضعها برأسه فوق مرمى الحارس البلجيكي “كورتوا”.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا - بيكيه- مينجويزا - جارسيا - ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي.

الهجوم: فاتي - ديباي.

بينما بدأ ريال مدريد اللقاء بالتكشيل الأتي:

تيبو كورتوا - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور - رودريجو.