أخبار السيارات| أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 فى مصر.. زينجر C21 تواصل تحقيق أرقام مذهلة وتتحدى الكبار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعد سيارة فيراري 812 سوبر فاست 2021 كواحدة من أبرز و أقوى سيارات الصانع الإيطالي في فئة السيارات الخارقة صاحبة الأداء العالي و المميز حيث تحمل نمطاً فريداً من نوعه يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى و تأتي هذه السيارة من فرع الشركة الإيطالية للسيارات للنماذج المعدلة.

تتميز الشركة البريطانية الشهيرة " أستون مارتن " بسياراتها الفارهة صاحبة الأداء القوي و التي تنتمي لفئة السيارات الخارقة والتي تجذب اهتمام ومتابعة فئة عريضة من محبي وعشاق السيارات حول العالم، ولم تكتف الشركة البريطانية بقوة أداء سيارتها فحسب بل تقوم دائما بتقديم تصميمات مذهلة لسياراتها تجعلها أكثر عدوانية وشراسة من أي وقت مضى.

تأتي سيارة مكلارين سيبر موديل 2021 كأحد أفخم و أحدث إصدارات الشركة البريطانية الشهيرة "مكلارين" و التي تتخصص و تشتهر بتصنيع السيارات الرياضية الخارقة و الفارهة و دائما من تحجز مقعداً متقدماً دائما في بين عمالقة تصنيع السيارات بسبب قوة مواصفاتها و تميز تصميماتها و محركها .

بعدما قامت شركة زينجر الأمريكية الناشئة في عالم صناعة السيارات الخارقة بالإعلان عن أولى سيارتها زينجر C21 موديل 2021 ، أعلنت الشركة قيامها بإجراء عدة تعديلات على النماذج المخصصة للبيع و تأتي السيارة مزودة بالعديد من المواصفات والقوة الميكانيكية الخارقة و التي ستعمل على تشكيل صناعة السيارات في المستقبل .

تعد سيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 2022 واحدة من السيارت الأيقونية الخارقة التي تمثل علامة فارقة في تاريخ الصانع الفرنسي المميز وذلك بسبب تصميمها الأنيق والمميز الذي يعكس مدى روعتها وتميزها.

أعلنت شركة GMC جي ام سي عملاق صناعة السيارات ذات الدفع الرباعي، عن إصدارها الجديد من سيارة طراز يوكون الجديدة كليا موديل 2021، خلال شهر مايو الماضى، بتصميم حديث مميز ومتطور بشكل كبير عن الجيل السابق لها.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا اليابانية، عن طرح السيارة طراز راش موديل 2021 والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV خلال الشهر القليلة الماضية داخل السوق المحلي المصرى بفئتين سعريتين.