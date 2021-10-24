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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاتريك وأسيست للفرعون..محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح اليونايتد بخماسية في حضور رونالدو

صدى البلد

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

في الدقيقة 3 من عمر اللقاء برونو فيرنانديز استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ورد ليفربول مع الدقيقة 5 بالهدف بعدما استلم محمد صلاح الكرة بين مدافعي يونايتد ثم مرر الكرة لنابي كيتا المنطلق داخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس دي خيا ثم سدد الكرة على يسار الحارس بسهولة في الشباك.

وحاول صلاح تعزيز تقدم ليفربول بالدقيقة 8، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

وأحرز صلاح ثالث الأهداف بعدما أرسل كيتا تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها صلاح بتسديدة مباشرة من على القائم الأول مرت على يسار الحارس في الشباك.

وعزز صلاح تقدم ليفربول بالرابع معمقا جراح اليونايتد قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وجاء هاتريك محمد صلاح من كرة مقطوعة من بوجبا في وسط الملعب ينطلق بها هندرسون ويرسلها بينية رائعة إلى صلاح الذي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها بوجه القدم من فوق يد دي خيا إلى داخل الشباك

كما حرمت تقنية الفيديو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من هدف أمام ليفربول.

ودخل بوجبا بشكل عنيف على نابي كيتا ليشهر الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يعود لتقينة الفيديو ويشهر البطاقة الحمراء.

ووصلت لرونالدو كرة طولية سجلها بطريقة رائعة لكن تقنية الفيديو أكدت وجود حالة تسلل للمباراة التي تشير نتيجتها بخماسية دون رد.

ويحتل ليفربول بهذه النتيجة وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع  برصيد 14 نقطة .

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