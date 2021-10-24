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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يدشن أولى جلسات المشاركة المجتمعية للمشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية

أولى الجلسات الحوارية
أولى الجلسات الحوارية بالمنيا

دشن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم "الأحد"، أولى جلسات المشاركة المجتمعية، بديوان عام المحافظة، والتى تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 وذلك فى إطار برنامج التنمية المحلية.

 

وحضر الجلسة اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، والدكتورة شيرين إبراهيم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر،  والدكتور عمرو عثمان وحدة التنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس هشام عباس مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من الجهات المعنية.

 

وعبر المحافظ، عن سعادته بحضور ممثلين عن المجتمع المحلى بالمحافظة للمشاركة في وضع المقترحات للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة.

 

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في جميع القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

 

وأوضح المحافظ، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيا من البنك الدولى ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية حيث شملت المرحلة الأولى محافظتى سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا واسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022 .

 

وطالب المحافظ المواطنين، بوضع المقترحات للمشروعات بناءا على وجهة نظرهم وما يرونه في قراهم، خاصة وأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازى في التطوير المؤسسى، مشيراً إلى أن المواطنين رقباء على العمل في جميع المشروعات .

 

من جانبها قدمت الدكتورة شيرين إبراهيم، خلال الجلسة، عرض تقديمى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تناول لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزى والمحلى، بالإضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية في البرنامج .

بدوره قال المهندس هشام عباس مدير التخطيط والمتابعة إن الخطة الاستثمارية للمحافظة التي سيتم الاستماع لمقترحات المواطنين بشأنها تتمركز في مشروعات الإدارة المحلية بقطاعات (الكهرباء – الكبارى –الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة ) ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات (الصرف الصحى – مياه الشرب - التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف – تطوير المناطق الصناعية – وحدات صحية )، ومشروعات حياة كريمة ( البنية التحتية والمرافق – الصحة – التعليم – الشباب والرياضة).

 

وأدار المحافظ نقاشا مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم في المشروعات التى سيتم إدراجها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025.

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