الهيئة الدولية للري: مصر نموذج فريد في إدارة الموارد المحدودة.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالمنعم شحاته، نائب رئيس شرفي للهيئة الدولية للري والصرف، إن قضية المياه أصبحت قضية أساسية بداية من القيادة السياسية حتى المواطن المصري العادي.

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعي محليا بقضية الحفاظ على الموارد المائية.

وأوضح أن جميع المشاركين في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه أكدوا أن الحوار أقرب الطرق لحل المشاكل القائمة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية بتكلفة 50 مليار جنيه.

وتابع الدكتور محمد عبدالمنعم شحاته، نائب رئيس شرفي للهيئة الدولية للري والصرف، أن مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه له فوائد عديدة منها تقريب وجهات النظر ومناقشة التحديات القائمة ووضع حلول لها، موضحا أن مصر أصبحت نموذجا فريدا في كيفية إدارة الموارد المحدودة.



وأكمل: "نناقش في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه كيفية مواجهة التحديات التي تواجه العالم، وأبرزها التغيرات المناخية من خلال تحسين نوعية المياه وترشيدها".