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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور أشرف صبحي.. مصطفى وزيري يستعرض للشباب أبرز الاكتشافات الأثرية

صدى البلد

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مساء اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 ، ندوة حوارية بمسرح وزارة الشباب والرياضة، ضمن سلسلة لقاءات معاك اون لاين، مع مجموعة من الشباب ، بحضور الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، والدكتور محمد سعيد محفوظ مقدماً للندوة ، ومشاركة واسعة من طلاب كليات الإعلام بمختلف الجامعات المصرية.

 

وقال وزير الشباب والرياضة : " سعداء اليوم بتواجد الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار معنا للمرة الثانية للشباب المصري ، التعريف بالآثار التي نمتلكها وهذا يشكل أهمية قصوى للشباب في ظل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعية إلي غرس قيم الولاء والانتماء للوطن " .

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن سلسلة الحوارات الشبابية تهدف إلى فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة المثارة علي الساحة، والتعرف على المحطات الرئيسية في مسيرة حياة الشخصيات العامة التي تتم استضافتها والتي تمثل قدوة ونموذج لكثير من الشباب.

 

وفي هذا السياق ، تحدث الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، عن الاكتشافات الأثرية المصرية ومنها التي ساهم فيها الشباب المصري، وذلك بفضل قيادة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للشباب في مختلف القطاعات .

 

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إلي الإنجازات السياحية والأثرية خلال الفترات الماضية مثل موكب المواميات ، والاستعدادات لبدء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون بمثابة رسالة الحضارة المصرية في الجمهورية الجديدة ، بالإضافة إلي تقديم مزيد من المعلومات الأثرية التفصيلية.

 

كما تحدث الوزيري عن الاكتشافات خلال السبع سنوات الأخيرة مثل الكشف عن 16 مقبرة عائلية بداخلها 30 تابوتا بمنطقة آثار الغريفة بالمنيا، وافتتاحات مشروعات الآثار والترميم في ظل بناء الدولة الحديثة. 

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