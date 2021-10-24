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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاسيكو فرنسا.. 75 دقيقة| سان جيرمان يفقد خدمات حكيمي ومارسيليا يقترب من التسجيل

صدى البلد

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ75 دقيقة الجارية حاليا بين أولمبيك مارسيليا مع ضيفه باريس سان جيرمان، على ملعب “فيلودروم” في مواجهة الكلاسيكو، التي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الفرنسي.

وألغى حكم اللقاء هدف باريس سان جيرمان، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود حالة تسلل على نيمار لاعب سان جيرمان.

واستطاع مارسيليا أن يتقدم في المباراة عن طريق المهاجم ميليك في الدقيقة 22، بعدما وصلت له تمريرة عرضية أرضية، ليحولها إلى داخل الشباك.

ولكن الحكم ألغى هدف مارسيليا أيضاً بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل على جناح مارسيليا، لتستمر نتيجة التعادل بين الفريقين.

وأهدر ميسي فرصة هدف محقق في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد أن حول كرة عرضية برأسية تجاه مرمى مارسيليا، ولكن لوبيز حارس مارسيليا يتصدى للكرة ببراعة.

وتوقفت أحداث المباراة في الدقيقة 28، بعدما ألقت جماهير مارسيليا بعض الشماريخ على أرض الملعب، عند توجه نيمار للعب كرة ركنية للفريق الباريسي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 57، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعدما عرقل أوندر لاعب مارسيليا على حدود منطقة الجزاء.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يقع مارسيليا في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

 

 


 

 

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