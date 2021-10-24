كلاسيكو فرنسا.. مشجع يقتحم ملعب مباراة مرسيليا وسان جيرمان من أجل ميسي

شهدت مباراة أولمبيك مارسيليا، مع ضيفه، باريس سان جيرمان، اقتحام أحد المشجعين لأرض ملعب فيلودروم، خلال مواجهة الكلاسيكو، التي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الفرنسي.

ودخل المشجع مع الدقيقة 72 من عمر اللقاء متجها مباشرا إلى ميسي ليوقف الحكم المباراة ليدخل أمن الملعب ويحتوي الموقف.

واستطاع باريس سان جيرمان أن يسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بعد أن وصلت إلى نيمار، كرة، داخل منطقة الجزاء، ليسددها النجم البرازيلي بقوة فيحولها مدافع مارسيليا بالخطأ إلى داخل مرماه.

وألغى حكم اللقاء هدف باريس سان جيرمان، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود حالة تسلل على نيمار لاعب سان جيرمان.

واستطاع مارسيليا أن يتقدم في المباراة عن طريق المهاجم ميليك في الدقيقة 22، بعدما وصلت له تمريرة عرضية أرضية، ليحولها إلى داخل الشباك.

ولكن الحكم ألغى هدف مارسيليا أيضا بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل على جناح مارسيليا، لتستمر نتيجة التعادل بين الفريقين.

وأهدر ميسي فرصة هدف محقق في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد أن حول كرة عرضية برأسية تجاه مرمى مارسيليا، ولكن لوبيز حارس مارسيليا يتصدى للكرة ببراعة.