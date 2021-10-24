مستبعدو الزمالك أمام إنبي يتدربون في الحادية عشرة صباح غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة إنبي، تدريبهم في الحادية عشرة صباح غد الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي المقرر له مساء الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

