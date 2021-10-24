برنامج الزمالك غدًا استعدادًا لمواجهة إنبي في افتتاح الدوري

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض، ببرنامج الغد، الإثنين، خلال المعسكر الحالي؛ استعدادا للقاء إنبي في فتتاح الدوري.

وقرر كارتيرون أن يخضع لاعبي الفريق لتدريبات بدنية وإطالات، على مجموعتين، الأولى في الثالثة والنصف عصرا، والثانية في الرابعة، على أن يخوض الفريق تدريبه في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في الخامسة مساءً، ومن المقرر أن يتناول اللاعبون، وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي المقرر له مساء الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد



خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي



خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي



خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.