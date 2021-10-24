عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخدهم ورا مصنع الكراسي..تعليق ساخر من الباز على تألق محمد صلاح أمام اليونايتد

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

قال الإعلامي محمد الباز، إن عشاق النجم الكبير محمد صلاح يعيشون الآن حالة من السعادة والنشوة الكبيرة بما حققه اللاعب اليوم في مباراة ليفربول و مانشيستر يونايتيد.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن ما حدث في مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد يدعو إلى التوقف لأن بطل المباراة والمشهد اليوم هو نجم مصر اللاعب محمد صلاح.

وتابع الإعلامي محمد الباز قائلاً: "الصحف الرياضية في العالم مبقوش لاقين أوصاف أو ألقاب يوصفوا بيها محمد صلاح .. لأن ما يحققه اللاعب على الأرض يتجاوز تقريباً كل ما يقال سواء كان كلام عن التدريب أو الاستعدادات أو تطويره لنفسه".

وأردف محمد الباز: "محمد صلاح يدخل بقدميه إلى أرض المعجزات .. ولا يرحم من يقف أمامه".

واستطرد الإعلامي أن اللاعب محمد صلاح واجه العديد من التحديات والمعاناة أثناء رحلته ولكن كان لديه حلم ويسعى لتحقيقه، معقباً: "محمد صلاح أول لاعب يسجل هاتريك على أرض فريق مانشيستر يونايتيد وفي وسط جماهيره .. اليوم محمد صلاح قضى على أحلامهم .. وزي ما بيقولوا .. محمد صلاح أخد مانشيتر يونايتيد ورا مصنع الكراسي".

محمد صلاح الإعلامي محمد الباز مانشيستر يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

"الطب الوقائي": إصدار جواز صحي إلكتروني للمسافر عبر تطبيق على الهواتف

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

أفضل دعاء مستجاب مجرب للرزق وقضاء الحاجة

كيف يقضي الميت أيامه في القبر ؟ حقائق وأسرار عن البرزخ

والد ضحية طوخ على يد زوجته : أنا عايز حق ابني والقصاص له.. فيديو

أنا عايزة القصاص وحق ابني.. تعليق والدة "محمد" ضحية زوجته بطوخ.. فيديو

اختيار رئيس حزب الوفد سفيرًا لـ حياة كريمة .. أبو شقة: سندعم المبادرة ماديًا ومعنويًا في كل المحافظات..وكاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بها

دلائل وبراهين تفضح تخابر الإخوان مع حركة حماس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مستشار وزيرة الصحة: فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشوارع..فيديو

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

ديربي إيطاليا .. يوفنتوس يخرج بنقطة من أرض إنتر بهدف قاتل

ننشر أسباب القضاء لعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك.. مستندات

والد المصورة السينمائية هالينا هاتشينز القتيلة برصاص الممثل اليك بالدوين يبرئ ذمة قاتلها

انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي .. عواصف قوية تضرب أمريكا |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

عظام أسماك وأصوات أشباح ودم..حكاية دجال منشأة ناصر مع المطلقات لمدة اعوام

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

مقبلون على الذروة.. الكشف عن موعد انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.. فيديو

نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 50٪ .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ