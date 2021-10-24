أخدهم ورا مصنع الكراسي..تعليق ساخر من الباز على تألق محمد صلاح أمام اليونايتد

قال الإعلامي محمد الباز، إن عشاق النجم الكبير محمد صلاح يعيشون الآن حالة من السعادة والنشوة الكبيرة بما حققه اللاعب اليوم في مباراة ليفربول و مانشيستر يونايتيد.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن ما حدث في مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد يدعو إلى التوقف لأن بطل المباراة والمشهد اليوم هو نجم مصر اللاعب محمد صلاح.

وتابع الإعلامي محمد الباز قائلاً: "الصحف الرياضية في العالم مبقوش لاقين أوصاف أو ألقاب يوصفوا بيها محمد صلاح .. لأن ما يحققه اللاعب على الأرض يتجاوز تقريباً كل ما يقال سواء كان كلام عن التدريب أو الاستعدادات أو تطويره لنفسه".

وأردف محمد الباز: "محمد صلاح يدخل بقدميه إلى أرض المعجزات .. ولا يرحم من يقف أمامه".

واستطرد الإعلامي أن اللاعب محمد صلاح واجه العديد من التحديات والمعاناة أثناء رحلته ولكن كان لديه حلم ويسعى لتحقيقه، معقباً: "محمد صلاح أول لاعب يسجل هاتريك على أرض فريق مانشيستر يونايتيد وفي وسط جماهيره .. اليوم محمد صلاح قضى على أحلامهم .. وزي ما بيقولوا .. محمد صلاح أخد مانشيتر يونايتيد ورا مصنع الكراسي".