أحمد الورداني: جيش مصري قادم لاقتحام بطولات مستر أولمبيا.. فيديو

كشف الكابتن أحمد الورداني، بطل كمال الأجسام، كواليس مشاركته في بطولة مستر أولمبيا.



وقال "الورداني"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بطولة مستر أولمبيا مثل بطولة كأس العالم بالنسبة لكرة القدم".



وأشار: "شاركت في 3 بطولات محترفين لكي استطيع التأهل لبطولة مستر أولمبيا"، مؤكدا: "الرحلة لم تكن سهلة أبدا".



وأوضح: "بيج رامي يشارك منذ عام 2013، وحاول أكثر منذ 9 سنوات لكي يتوج بالبطولة"، متابعا: "العالم أصبح يعلم أن هناك جيش مصري قادم لاقتحام البطولات في أمريكا".



وتابع: "نعد المصريين أننا سننافس على اللقب خلال السنوات المقبلة"، موضحا: "بيج رامي أصبح وجهة مشرفة لكمال الأجسام، وأصبح رمزا لكثير من الشباب".