كلاسيكو فرنسا.. باريس سان جيرمان يفشل في خطف الـ3 نقاط أمام مارسيليا

حسم التعادل السلبي على مجريات لقاء مارسيليا وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الفرنسي.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 17، قبل أن تلغي هدفاً أخر لمارسيليا في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 57، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعدما عرقل أوندر لاعب مارسيليا على حدود منطقة الجزاء.

وواصل باريس سان جيرمان تصدره لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، واحتل مارسيليا المركز الرابع برصيد 18 نقطة.