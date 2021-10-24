مساجد آل البيت.. تفاصيل تطوير مسجد السيدة عائشة.. فيديو

قال المستشار الدكتور سمير جاويد، الأمين العام لمؤسسة مودة، إن فكرة تطوير مساجد آل بيت النبي بدأت على يد مهندس معماري، معقبا: "فضيلة المفتي الدكتور على جمعة تبنى الفكرة وراعاها".

وأضاف "جاويد"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "حصلنا على كافة التراخيص اللازمة وأصبحنا مؤسسة رسمية لمزاولة نشاطنا".

أوضح أن تطوير مسجد السيدة عائشة هو باكورة أعمال المؤسسة لتطوير مساجد "آل البيت" بمصر بالشكل الذى يليق بمكانة "آل البيت" فى نفوس المصريين والمسلمين.

وأشار: "عمليات التطوير تشمل المسجد داخليا وخارجيا، وتتضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة ونظافة، وإعادة إعمار"، متابعا: "المؤسسة موجودة على أرض الواقع منذ عام ميلادي".

وتابع: "المشروع يتخطي 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى، وسيتم المحافظة والاستمرارية في العمل للمحافظة على المكان بعد الانتهاء من تطويره"، لافتا: "عمليات التطوير ستتم على نسق وطراز المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لما يحمله هذا المسجد من قيمة ومعان كبيرة داخل نفوس المسلمين".

وأكمل: "المشروع القومي سيبدأ بمسجد السيدة عائشة، وعندما يتم الانتهاء منه سيتم البدء في باقي مساجد آل البيت وعددهم 40 مسجدا على مستوى الجمهورية".