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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي إيطاليا .. يوفنتوس يخرج بنقطة من أرض إنتر بهدف قاتل

صدى البلد

حسم التعادل بهدف لمثله قمة الجولة التاسعة بين إنتر ميلان ويوفنتوس في لقاء أقيم على ملعب "سان سيرو".

إنتر لم ينتظر كثيرًا لكي يسجل الهدف الأول حيث سدد النجم التركي كالهانجولو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم في العارضة وترتد أمام دجيكو ليسجل في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 89 سجل يوفنتوس هدف التعادل عن طريق باولو ديبالا من ركلة جزاء نفذها بنجاح، علماً أنه تم طرد سيميوني إنزاجي مدرب إنتر في الدقيقة 88.
 

ورفع إنتر رصيده بعد هذا التعادل الى 18 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، في حين رفع يوفنتوس رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس في سلم الترتيب.

التعادل إنتر ميلان يوفنتوس سان سيرو جدول الترتيب

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