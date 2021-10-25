محمد شعبان: التأهل لبطولة مستر أولمبيا كان بمثابة حرب.. فيديو

علق الكابتن محمد شعبان، لاعب كمال الأجسام، على مشاركته في بطولة مستر أولمبيا، قائلا "التأهل كان حرب بالنسبة لي".

وأضاف "شعبان"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "التأهل هذا العام كان صعبا لأنه كان مطلوب الفوز بـ4 بطولات".



وأشار الكابتن محمد شعبان، لاعب كمال الأجسام،: "حصلت على 19 نقطة في البطولات واستطعت التأهل لبطولة مستر أولمبيا".



وأوضح الكابتن محمد شعبان، لاعب كمال الأجسام،: "الحياة كروتين يومي بكافة الالتزامات في ظل الاعداد للبطولة تعتبر بطولة أخرى أيضا يتم دفع ثمنها".