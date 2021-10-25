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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحت تهديد السلاح .. حبس شخص لاتهامه بسرقة ربة منزل في مدينة نصر

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة ربة منزل تحت تهديد السلاح بمدينة نصر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم حيازة سلاح ناري بقصد السطو على المواطنين وترويعهم.

وكانت تمكنت مباحث القاهرة من ضبط لص بحوزته سلاح نارى لقيامه بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة نصر.

 تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من إحدى السيدات قرر بأنها حال سيرها استقلت سيارة أجرة "ميكروباص" بقصد توصيلها لمحل سكنها وأثناء السير بالقرب من منطقة سكنها فوجئت بقيام قائد السيارة بالتوقف بجانب الطريق وتهديدها بسلاح أبيض "مطواه" واستولى منها على خاتم ذهب كانت ترتديه وحقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى وعقب ذلك قام بإجبارها على الترجل من السيارة، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة سائق من البساتين "له معلومات جنائية"، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وسلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه، وأضاف أنه قام بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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