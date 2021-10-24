السفير السويدي بعد زيارة جبل السلسلة: اكتشافات تعزز من معرفتنا لعظمة مصر الفرعونية.. شاهد

أجرى السفير السويدي لدى القاهرة، هوكان إيمسجورد، زيارة خاصة، اليوم الأحد، لبعثة بلاده الأثرية في جبل السلسلة، شمالي محافظة أسوان.

وغرد إيمسجورد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجريت زيارة رائعة اليوم الأحد رفقة ماريا وجون إلى البعثة السويدية المصرية في جبل السلسلة.

وأضاف السفير السويدي: "اكتشافات رائعة تعزز من معرفتنا حول عظمة مصر الفرعونية".

وجبل السلسلة يقع على بعد 65 كم إلى شمال أسوان، ويحتوي على آثار لمحاجر لقدماء المصريين استمرت منذ الأسرة الثامنة عشر وحتى عصور مصر اليونانية والرومانية.

والجبل يعتبر اليوم ضمن إحدى قرى مركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان في مصر.

وتوجد بعثة علمية تعمل بمنطقة آثار جبال السلسلة منذ 7 سنوات والعمل ما زال جاريا؛ حيث يتم خلال فترة الشتاء لاكتشاف المقاصير والمقابر التاريخية، وتقوم البعثة بإعداد تقارير الدراسات البحثية عن المنطقة كل عام؛ ليتم اكتشاف المزيد من المقابر والمقاصير ليتم بعد اكتمالها فتحها بالكامل للزيارة.

وعثرت البعثة فيها على نقوش تدل على أسماء الملوك الذين قطعوا منها الحجارة لاستخدامها فى تشييد صروحهم المعمارية مثل الملكة حتشبسوت والملك سيتى الأول والملك رمسيس الثانى وابنه مرنبتاح ، وأيضًا الملك "حور – محب" و الذى أنشأ بها معبدًا.

وفي يناير 2015 شهدت منطقة جبال السلسلة الكشف عن لوحة صخرية ترجع إلي العصر المتأخر تصور مشهدًا نادرًا يجمع الإلهين بتاح وآمون رع في حضور أحد الملوك يقدم القرابين إليهما، تم العثور عليها أثناء أعمال المسح الأثري التي تجريها بعثة جامعة ليند السويدية بمنطقة جبل السلسلة شمال أسوان.

وزارت السفيرة السويدية بالقاهرة- آنذاك- شارلوت سبارا، بعثة بلادها في جبل السلسلة بمنطقة أثار كوم امبو، في 21 يناير 2015؛ بعد إعلان وزارة الاثار في ذلك الوقت اكتشاف البعثة لـ12 مقبرة.

ونجحت البعثة المكتشفة في العثور على منظر آخر محفور على أحد صخور المنطقة يسجل عمليات نقل مسلتين من محجرهما، بالإضافة إلى الكشف عن عدد من المواقع المستخدمة قديما في أعمال الحدادة والنحت.