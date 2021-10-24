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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب عن عودة مرتضى منصور للزمالك: التقدير والاحترام الكامل لأحكام القضاء

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أكد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، التقدير والاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري بخصوص الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار إيقافه.

 

وقال فوزي عبر برنامج البريمو بقناة ten إن وزارة الرياضة لم تصدر أي قرار أو أمر تنفيذي بخصوص ملف نادي الزمالك.

 

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تعليق على أحكام القضاء موضحا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يحافظ على كافة المؤسسات الرياضية في مصر.

 

ونشر المستشار مرتضى منصور، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية علي موقع “تويتر”، من أمام مجلس الدولة يشكر فيه كل من سانده خلال الفترة التي إبتعد فيها عن نادي الزمالك.

وعلق قائلاً: "الحمد لله .. العدل أساس الملك.. نصرا من الله عظيم.. الحكم وسام علي صدري".

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.

وكانت طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكتبت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور عبر “فيسبوك": “مجلس الدولة يلغي قرار وزير الشباب والرياضة ويعيد المستشار مرتضي منصور ومجلسه اليوم الي النادى”.

وأضافت: “بيان هام من المستشار مرتضى منصور خلال ساعه علي صفحتة الرسمية”.

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